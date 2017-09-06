Регионы Украины получат 270 миллионов гривен на строительство футбольных полей

Так, в госбюджете было решено предусмотреть на строительство футбольных полей 270 миллионов гривен. Поля с искусственным покрытием будут сооружены в разных украинских регионах – передает правительственный портал.

Местным администрациям следует ускориться и представить проекты на рассмотрение. Про это сегодня сообщил Геннадий Зубко – министр регионального развития.

Как сообщал УРА-Информ, Зубко также сообщал о том, что расходы на сферу ЖКХ явно недостаточны. Сейчас на это выделили 3,5 миллиарда гривен.