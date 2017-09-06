15:49 06.09.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Регионы Украины получат 270 миллионов гривен на строительство футбольных полей

Правительство нашей страны утвердило порядок выделения средств, которые будут направлены на строительство футбольных полей.

Регионы Украины получат 270 миллионов гривен на строительство футбольных полей

Так, в госбюджете было решено предусмотреть на строительство футбольных полей 270 миллионов гривен. Поля с искусственным покрытием будут сооружены в разных украинских регионах – передает правительственный портал.

Местным администрациям следует ускориться и представить проекты на рассмотрение. Про это сегодня сообщил Геннадий Зубко – министр регионального развития.

Как сообщал УРА-Информ, Зубко также сообщал о том, что расходы на сферу ЖКХ явно недостаточны. Сейчас на это выделили 3,5 миллиарда гривен.


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