14:05 06.09.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
100173125:mysnichenko

Расходы на сферу ЖКХ недостаточны, - Зубко

Объемы финансирования украинской сферы ЖКХ на подготовку к сезону отопления составляют 3,5 миллиарда гривен.

Расходы на сферу ЖКХ недостаточны, - Зубко

Известно, что расходы местного самоуправления на ЖКХ сейчас - недостаточны. Такое сообщение распространил шестого сентября на заседании Кабмина вице-премьер - министр регионального развития Геннадий Зубко.

Согласно его заявлению - объемы финансирования ЖКХ на подготовку к сезону отопления составляют 3,5 миллиарда гривен. По словам вице-премьера, в эту сумму входит подготовка предприятий теплоснабжения, а также водопроводной отрасли, жилфонда и прочее.

Как сообщал УРА-Информ, средства на сезон отопления уже передали местной власти.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив