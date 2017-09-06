Расходы на сферу ЖКХ недостаточны, - Зубко

Известно, что расходы местного самоуправления на ЖКХ сейчас - недостаточны. Такое сообщение распространил шестого сентября на заседании Кабмина вице-премьер - министр регионального развития Геннадий Зубко.

Согласно его заявлению - объемы финансирования ЖКХ на подготовку к сезону отопления составляют 3,5 миллиарда гривен. По словам вице-премьера, в эту сумму входит подготовка предприятий теплоснабжения, а также водопроводной отрасли, жилфонда и прочее.

Как сообщал УРА-Информ, средства на сезон отопления уже передали местной власти.