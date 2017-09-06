Послы ЕС одобрили продление санкций против России

В среду, 6 сентября, послы Евросоюза одобрили решение о продлении санкций против России за аннексию Крыма. Об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

По его словам, сегодня принято решение продлить замораживание активов и запрет на въезд 149 должностных лиц из России и сепаратистов и 38 компаний.

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко уже отреагировал, заверил, что он приветствует такое решение послов ЕС. Бремя "Крымнаша" должно стать невыносимо тяжелым до полного восстановления суверенитета Украины над полуостровом, - написал глава государства на свой страничке в Facebook.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Европейский союз начал дебаты по этому вопросу в конце августа. Евросоюз планировал продлить санкций против Российской Федерации за аннексию Крыма еще на полгода.