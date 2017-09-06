Порт "Южный" ожидает прибытия американского угля

Согласно словам Кистиона, сотрудники порта полностью подготовлены к приему и выгрузке морского транспорта. Уголь марки "А" должен поступить на украинские электростанции уже с 13 сентября.

Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик утверждает, что на данный момент весь антрацит в Украине покупается за границей, собственных источников страна не развивает.

Более четверти энергосырья в государстве составляет именно уголь марки "А". Правда, в сравнении с 2015-2016 годами этот показатель составлял - 40 процентов.

Министр уверяет, что в скором времени Украина избавится от импортного антрацита, а энергобаланс в стране стабилизируется, что привдет и к снижению цен на сопряженные с углем товары.

Как сообщалось в "УРА-Информ", что горнодобывающая компания XCoal Energy and Resources отправила из США в Украину первую партию антрацитового угля объемом 85 тыс. тонн.