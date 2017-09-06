13:37 06.09.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Петренко анонсировал повышение зарплат работникам пенитенциарной службы

Зарплата скоро должна быть повышена сотрудникам, что пройдут переаттестацию.

Петренко анонсировал повышение зарплат работникам пенитенциарной службы

Так, в нынешнем году может быть повышена зарплата сотрудникам украинской пенитенциарной службы. Такое сообщение поступило от министра юстиции Украины Павел Петренко. Согласно его словам – благодаря сэкономленным средствам есть шанс повысить зарплаты уже в 2017-ом году. Лишь так можно будет перейти от типа тюрем СССР к практике Европы.

Необходим жесткий режим, однако человечное отношение к любому – подчеркнул Петренко. Министр отметил также, что уже к сентябрю будет подготовлен пакет документов для увеличения зарплат – чтобы приходили новые граждане.

Как сообщал УРА-Информ, зарплата педагогов станет выше на 1500 гривен.


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