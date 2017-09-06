07:00 06.09.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
100173058:Polishuk

Нацбанк в среду продолжил ослаблять курс гривны

Национальный банк Украины установил на среду, 6 сентября 2017 года, официальные курсы валют на уровне:

Нацбанк в среду продолжил ослаблять курс гривны

100 долл - 2595,4263 грн;

100 евро - 3085,9619 грн;

10 российских рублей - 4,4865 грн.

При этом регулятор установил на 6 сентября следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1110,345884;

Серебро - 14,825704;

Платина - 832,072263;

Палладий - 787,928296.

Напомним, Национальный банк Украины установил на вторник, 5 сентября, 2017 года официальные курсы валют на уровне:

00 долл - 2590,6249 грн;

100 евро - 3084,1389 грн;

10 российских рублей - 4,4835 грн.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк 4 августа 2017 года, принял решение сохранить учетную ставку на прежнем уровне в 12,5%. Соответствующее решение правления НБУ утвердило постановлением от 3 августа 2017 №493-рш "О размере учетной ставки".


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив