12:39 06.09.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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На складах ТЭС накоплено 1,9 миллиона тонн угля

На данный момент на складах украинских ТЭС и ТЭЦ уже сумели накопить 1,9 миллиона тонн угля.

На складах ТЭС накоплено 1,9 миллиона тонн угля

Это - примерно в два раза больше, чем было накоплено еще в прошлом году - за такой же период времени. Об этом в рамках правительственного заседания сообщил вице-премьер Владимир Кистион. Согласно его словам – сейчас на складах теплогенерации имеется 1,9 миллиона тонн угля, а это в сравнении с таким же периодом 2016-го года – вдвое больше. Сейчас при этом энергетическая система страны функционирует в штатном режиме.

Как сообщал УРА-Информ, Кабмин уже подготовился к отопительному сезону на 95 процентов – сообщал Геннадий Зубко. В частности - уже было подготовлено более 97-ми процентов школ.


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