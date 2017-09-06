Минфин внес на рассмотрение правительства проект госбюджета-2018

Документ внесен своевременно, как и предусмотрено законодательством. До 15 сентября проект госбюджета-2018 будет представлен на рассмотрение парламента.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр финансов Александр Данилюк. По его словам, бюджет "под елочку" - это уже прошлое". Разработанный документ более качественный и реалистичный, а также сбалансированный, эффективный и рассчитан на перспективу, - заверил министр, добавив, что впервые в истории Украины бюджет распланирован на основе трехлетней резолюции.

Вместе стем Данилюк отметил, что в документе выделены основные приоритеты - образование, медицина, оборона и безопасность, социальная сфера, децентрализация, поддержка фермеров, ремонт и строительство дорог и тому подобное.

Дефицит бюджета сократился до 2,4%, а доходы общего фонда сводного бюджета впервые превысили триллион гривен и достигли одного триллиона 30 миллиардов гривен.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Владимир Гройсман заявил, что Кабинет министров Украины планирует 15 сентября 2017 года внести на рассмотрение Верховной Рады Украины проект закона Украины "О государственном бюджете на 2018 год".