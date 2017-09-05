В Украине зафиксированы вспышки чумы у свиней

Согласно информации ведомства, в стране напрочь отсутствуют регулируемая политика в отношении ликвидации диких свиней.

Государственное агентство лесных ресурсов Украины просто обязано нанимать отряды охотников, ветеринаров, лесников и егерей с целью поимки, ликвидации и фиксации больных свиней.

Таким образом, можно было контролировать поголовье всего свиного промысла.

Ежегодно фермеры и животноводы теряют сотни тыс гривен, а государство вновь выделяет огромные средства на оплату неэффективной службы по борьбе с африканским свиным гриппом - Госпродпотребслужбе Украины.

По прогнозам аналитиков, убытки от этой болезни к 2020 году могут достичь 7,5 млрд гривен.

Как сообщалось в "УРА-Информ", что до конца 2017 года украинские предприятия вероятно поставят на внешние рынки около 35000 голов.