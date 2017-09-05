В Украине ликвидируют еще один банк

Соответствующее решение было принято накануне правлением Центробанка. Как сообщает во вторник, 5 сентября, НБУ, на основании решения правления Национального банка от 31 августа 2017 года №562-рш Об отзыве банковской лицензии и ликвидации публичного акционерного общества Акционерный Коммерческий Банк Новый и решения исполнительной дирекции Фонда гарантирования вкладов физических лиц №3907 от 1 сентября 2017 года отозвана банковская лицензия и введена процедура ликвидации банка Новый.

Регулятор также отметил, что по данным годовой финансовой отчетности, подтвержденной аудиторским отчетом, за прошлый год стоимость чистых активов составила 1,31 миллиардов гривен, сумма обязательств – 1,26 миллиардов гривен, а размер собственного капитала составил 48,5 миллионов гривен.

Банк Новый имеет достаточно активов для расчета по его обязательствам. Сообщается, что по предварительным расчетам, сумм, которые могут распределяться между акционерами после удовлетворения требований кредиторов не остается.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в июне 2016 года НБУ начал ликвидацию банка Хрещатик.