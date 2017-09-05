В июле госдолг вырос на 1,4%

Совокупный государственный прямой и гарантированный долг Украины в июле вырос на 1,39%, или на 1,05 миллиардов долларов и составит 76,06 миллиардов долларов. Такие данные во вторник, 5 сентября, представило Министерство финансов Украины.

Таким образом, по данным ведомства, государственный и гарантированный государством долг на конец июля составил 1 971,15 миллиардов гривен против 1 957,7 миллиардов гривен месяцем ранее.

Общий размер прямого госдолга по состоянию на 31 июля составил 1 659,69 миллиардов гривен (64,04 млрд долларов) против 1 650,94 миллиардов гривен, или 63,26 миллиардов долларов месяцем ранее.

При этом прямой внешний долг за месяц увеличился на 0,19 миллиардов долларов до 37,44 миллиардов долларов, тогда как прямой внутренний долг вырос до 689,42 миллиардов гривен (26,60 миллиардов долларов).

Напомним, как сообщал УРА-Информ, совокупный государственный долг Украины в прошлом месяце вырос на 0,44%, или на 330 млн долларов до 75,01 млрд долларов.