21:15 05.09.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
100173062:Polishuk

В июле госдолг вырос на 1,4%

По состоянию на 31 июля гарантированный государством долг Украины составил 311,46 миллиардов гривен или 12,02 миллиардов долларов.

В июле госдолг вырос на 1,4%

Совокупный государственный прямой и гарантированный долг Украины в июле вырос на 1,39%, или на 1,05 миллиардов долларов и составит 76,06 миллиардов долларов. Такие данные во вторник, 5 сентября, представило Министерство финансов Украины.

Таким образом, по данным ведомства, государственный и гарантированный государством долг на конец июля составил 1 971,15 миллиардов гривен против 1 957,7 миллиардов гривен месяцем ранее.

Общий размер прямого госдолга по состоянию на 31 июля составил 1 659,69 миллиардов гривен (64,04 млрд долларов) против 1 650,94 миллиардов гривен, или 63,26 миллиардов долларов месяцем ранее.

При этом прямой внешний долг за месяц увеличился на 0,19 миллиардов долларов до 37,44 миллиардов долларов, тогда как прямой внутренний долг вырос до 689,42 миллиардов гривен (26,60 миллиардов долларов).

Напомним, как сообщал УРА-Информ, совокупный государственный долг Украины в прошлом месяце вырос на 0,44%, или на 330 млн долларов до 75,01 млрд долларов.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив