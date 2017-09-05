"Укргаздобыча" возобновит добычу газа на новых участках

Согласно информации ведомства, предприятие получило добро от Государственной службы геологии и недр на добычу газа.

Однако остается нерешенная проблема с возобновлением разрешений на добычу сырья на старых участках. Сообщается, что Государственной службы геологии и недр не продлевает договора.

В результате украинскому государству наносится ущерб в размере 28 млрд гривен. Сотрудники компании уверяют, что в отопительный сезон страна недополучает 3 млрд куб. м собственного сырья, а закупает его втридорога за границей.

В связи с этим предприятие обратилось в Окружной административный суд Киева с обращениями против нового руководства Госгеонедр.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно украинский президент Петр Порошенко в ходе визита во Львовскую область заявил, что в данный момент Антимонопольный комитет Украины делает ценовой аудит всех поставщиков газа.