11:15 05.09.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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"Укргаздобыча" возобновит добычу газа на новых участках

Акционерное общество "Укргаздобыча" начнет выкачку газа на новых недровых участках. Об этом передает пресс-служба компании.

Согласно информации ведомства, предприятие получило добро от Государственной службы геологии и недр на добычу газа. 

Однако остается нерешенная проблема с возобновлением разрешений на добычу сырья на старых участках. Сообщается, что Государственной службы геологии и недр не продлевает договора.

В результате украинскому государству наносится ущерб в размере 28 млрд гривен. Сотрудники компании уверяют, что в отопительный сезон страна недополучает 3 млрд куб. м собственного сырья, а закупает его втридорога за границей.

В связи с этим предприятие обратилось в Окружной административный суд Киева с обращениями против нового руководства Госгеонедр.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно украинский президент Петр Порошенко в ходе визита во Львовскую область заявил, что в данный момент Антимонопольный комитет Украины делает ценовой аудит всех поставщиков газа.


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