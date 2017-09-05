17:21 05.09.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Рева рассказал о пенсионном обеспечении военных

Законопроект про накопительную пенсионную систему будут разрабатывать уже с 2018-го года.

Рева рассказал о пенсионном обеспечении военных

Так, система обеспечения военных пенсиями должна уже скоро быть разработана – до 2018-го года. Такое заявление сделал украинский министр социальной политики -  А. Рева.

Согласно его заявлению – до нового года у правительства есть задача – разработать и принять законопроект про пенсионное обеспечение военных. Также – как он отметил – закон про накопительную пенсионную систему разработают в 2018 г. После нового года будут работать над этим законопроектом – заверил министр.

Как сообщал УРА-Информ, ранее В. Гройсман анонсировал повышение пенсий – сразу для девяти миллионов граждан.


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