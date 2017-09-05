Рева рассказал о пенсионном обеспечении военных

Так, система обеспечения военных пенсиями должна уже скоро быть разработана – до 2018-го года. Такое заявление сделал украинский министр социальной политики - А. Рева.

Согласно его заявлению – до нового года у правительства есть задача – разработать и принять законопроект про пенсионное обеспечение военных. Также – как он отметил – закон про накопительную пенсионную систему разработают в 2018 г. После нового года будут работать над этим законопроектом – заверил министр.

Как сообщал УРА-Информ, ранее В. Гройсман анонсировал повышение пенсий – сразу для девяти миллионов граждан.