Работа над проектом бюджета на 2018 год завершается, - Гройсман

Сейчас фактически Кабинет министров работает над проектом и он пребывает на завершающем этапе. Об этом в понедельник вечером, 4 сентября, в эфире одного из украинских телеканалов заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

При этом глава правительства отметил, что проект бюджета на 2018 год, в частности, предусматривает финансирование реформы пенсионной системы и системы здравоохранения. Гройсман заверил, что проект бюджета будет внесен на рассмотрение Верховной Рады соответственно с бюджетном кодексом.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, во вторник, 5 сентября, премьер-министр Украины Владимир Гройсман может прийти в парламент. Глава правительства выступить в Верховной Раде Украины перед депутатами.