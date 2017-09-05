Нефть Brent торгуется выше 52 долларов за баррель

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов из рейтинга Bloomberg.

Таким образом по состоянию на 8:23, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,25%.

В свою очередь это на 0,05% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

При этом цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 47,44 доллара за баррель.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в результате урагана "Харви" предложение нефти на рынке США уменьшилось на 15%. В частности, наибольшее снижение зафиксировано в Южном Техасе, где добывалось 1,4 млн барр./сутки сланцевой нефти.