10:14 05.09.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Нефть Brent торгуется выше 52 долларов за баррель

Фьючерсы на нефть марки североморская Brent на сегодняшнее утро пятого сентября торгуются выше отметки в 52 доллара за баррель.

Нефть Brent торгуется выше 52 долларов за баррель

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов из рейтинга Bloomberg.

Таким образом по состоянию на 8:23, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,25%.

В свою очередь это на 0,05% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

При этом цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 47,44 доллара за баррель.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в результате урагана "Харви" предложение нефти на рынке США уменьшилось на 15%. В частности, наибольшее снижение зафиксировано в Южном Техасе, где добывалось 1,4 млн барр./сутки сланцевой нефти.


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