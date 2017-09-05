Нацбанк на вторник вновь ослабил гривну

100 долл - 2590,6249 грн;

100 евро - 3084,1389 грн;

10 российских рублей - 4,4835 грн.

При этом регулятор установил на 5 сентября следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1091.410640;

Серебро - 14.487028;

Платина - 816.240080;

Палладий - 774.020753.

Напомним, Национальный банк Украины установил на понедельник, 4 сентября, 2017 года официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2574,8384 грн;

100 евро - 3069,2074 грн;

10 российских рублей - 4,4351 грн.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк 4 августа 2017 года, принял решение сохранить учетную ставку на прежнем уровне в 12,5%. Соответствующее решение правления НБУ утвердило постановлением от 3 августа 2017 №493-рш "О размере учетной ставки".