Доллар в обменниках во вторник вырос до 26,25 гривен

Наличный евро также набрал десять копеек. Таким образом сегодня доллар продается по 26,25 гривен, а евро можно купить по 31,26 гривен за евро.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,20-26,05, продажи 26,10 - 26,60 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 25,7669, продажи - 26,2465 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 29,70-30,85, продажи - 30,95-31,60 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 30,4268, продажи - 31,2575 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000-4,460, продажи - 4,350-5,400 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,116, продажи - 4,569 за 10 рублей.

Напоминаем, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в понедельник, 4 сентября 2017 года, наличный доллар повысился на 32 копейки. Наличный евро набрал 42 копейки. Таким образом вчера, доллар продавался по 26,15 гривен, а евро можно было купить по 31,16 гривен.