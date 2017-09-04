Золото "семьи Януковича" нашли в Швейцарии, - Луценко

Большое количество золота лежало в банковских ячейках одного из представителей так называемой семьи бывшего президента Украины. Об этом в понедельник, 4 сентября, во время брифинга в Николаеве заявил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

При этом он подтвердил, что сейчас проводятся все необходимые меры, чтобы оно было арестовано, а позже передано к украинскому правительству.

Речь идет о громком деле, которое расследует ГПУ, - отметил Луценко, отказавшись при этом говорить о каком именно, сославшись на интересы следствия.

Вместе с тем, по его словам, правоохранителям удалось найти золото благодаря тому, что подозреваемые заключали сделки со следствием.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин заявил, что в одной из европейских стран недавно было арестованы более полтонны золота, вывезенного из Украины окружением экс-президента Украины Виктора Януковича.