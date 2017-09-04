Власти Техаса оценили ущерб от урагана "Харви" в 180 миллиардов долларов

Эта сумма превысила потери в результате мощных ураганов "Катрина" 2005 года и "Сэнди" 2012-го вместе взятых. Об этом в воскресенье, 3 сентября, заявил губернатор штаба Грег Эбботт.

По его словам, "Катрина" нанесла убытков на 120 миллиардов долларов, но если взглянуть на количество домов и предприятий, которые "Харви" зацепил, то это будет стоить существенно больше - от 150 до 180 миллиардов, - пояснил он.

Напомним, Администрация президента США Дональда Трампа обратилась к Конгрессу с просьбой выделить 7,85 миллиардов долларов для ликвидации последствий непогоды в Техасе. Губернатор Эбботт назвал это "первым платежом" и напомнил, что придется отстроить "четвертый крупнейший город США, как и целый географический регион".

Как сообщал УРА-Информ, "Харви" - самый мощный ураган, который налетел на Техас за последние 50 лет. По нынешним данным, стихия убила 47 человек. Еще более миллиона жителей были вынуждены покинуть свои разрушенные, поврежденные или затопленные дома.