В одной из европейских стран арестовано более 500 тонн золота "семьи" Януковича, - Енин

Об этом в понедельник, 4 сентября, в интервью изданию "Insider" сообщил заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин. По его словам, в рамках сотрудничества с одной европейской страной нами получена информация об аресте большой партии золота. Речь идет о более чем полутонне золота, - отметил он, добавив, что общая сумма убытков, нанесенная государству режимом Януковича, составляет около 40 миллиардов долларов.

Из них 1,5 миллиардов долларов арестованные в Украине и уже возвращены в казначейство. На сегодняшний день в разных юрисдикциях, преимущественно европейских, арестована сумма в эквиваленте около 200 миллионов долларов, пояснил Енин. При этом он отметил, что еще рано говорить, что нами потеряны все возможности для нахождения других активов, украденных режимом Януковича.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в апреле прошел арест имущества экс-президента Украины Виктора Януковича. Представители Генпрокуратуры описали имущество, оставшееся в Межигорье после побега Януковича из страны.