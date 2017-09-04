Украинцы в 2017 году продали два миллиарда долларов – НБУ

Так, с начала нынешнего года чистая валютная продажа в Украине составляла примерно два миллиарда долларов. Про это сообщил Д. Сологуб – замглавы Нацбанка страны. Согласно его словам – это была не распродажа валютных запасов, а скорее flow-поток, и в основном – благодаря переводам из-за границы.

Замглавы также недавно сообщил, что население в 2016 г. продало примерно 2,5 миллиарда долларов. Известно также, что в Нацбанке ранее сообщили про отсутствие альтернативы кредитам МВФ.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Нацбанк позволил украинским банкам давать гривневые кредиты людям под залог валюты.