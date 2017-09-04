Наличный доллар в понедельник вырос до 26,15 гривен

Наличный евро набрал 42 копейки. Таким образом сегодня, доллар продается по 26,15 гривен, а евро можно купить по 31,16 гривен.

Так, по данные украинских банков, курс покупки доллара сегодня составляет 25,10-26,10, продажи 25,82 - 26,60 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 25,7149, продажи - 26,1490 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 29,50-31,00, продажи - 30,70-31,60 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 30,3846, продажи - 31,1592 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000-4,500, продажи - 4,330-5,400 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,121, продажи - 4,568 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в пятницу, 1 сентября 2017 года, наличный доллар повысился на девять копеек. Наличный евро набрал четыре копейки. Таким образом доллар продавался по 25,83 гривен, а евро можно было купить по 30,74 гривен.