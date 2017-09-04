На счетах Госказначейства скопилось больше 61 миллиарда гривен

При этом часть этих средств скоро направят на пенсионные выплаты после принятия пенсионной реформы украинским парламентом. Эти сведения четвертого сентября распостранила представитель главы государства в парламенте Ирина Луценко.

По ее словам – после побега из страны Виктора Януковича на счетах украинского Госказначейства находилось всего лишь 108 тысяч гривен. На сегодняшний же день страна уже накопила 61 миллиард 151 миллион гривен на счетах. Данные средства отчасти ожидают принятия пенсионной реформы.

Как сообщал УРА-Информ, в 2017 г. граждане Украины уже продали примерно два миллиарда долларов – сообщал НБУ.