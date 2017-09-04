14:17 04.09.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
100172946:mysnichenko

На счетах Госказначейства скопилось больше 61 миллиарда гривен

На счетах украинского Госказначейства на данный момент уже накоплен 61 миллиард и 151 миллион гривен.

На счетах Госказначейства скопилось больше 61 миллиарда гривен

При этом часть этих средств скоро направят на пенсионные выплаты после принятия пенсионной реформы украинским парламентом. Эти сведения четвертого сентября распостранила представитель главы государства в парламенте Ирина Луценко.

По ее словам – после побега из страны Виктора Януковича на счетах украинского Госказначейства находилось всего лишь 108 тысяч гривен. На сегодняшний же день страна уже накопила 61 миллиард 151 миллион гривен на счетах. Данные средства отчасти ожидают принятия пенсионной реформы.

Как сообщал УРА-Информ, в 2017 г. граждане Украины уже продали примерно два миллиарда долларов – сообщал НБУ.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив