Moody's повысило рейтинги двух украинских городов

По шкале агентства рейтинг Киева и Харькова повышен с Саа3 до Саа2. Как сказано в

сообщении агентства, в то же время прогноз по рейтингу изменен со "стабильного" на "позитивный".

В Moody's также пояснили, что пейтинг Киева повышен с Са до Саа3, прогноз по рейтингу также изменен со "стабильного" на "позитивный". Такое решение было принято вслед за повышением рейтингов Украины по обязательствам в украинской и иностранной валюте с Caa3 до Caa2 и изменением прогноза со "стабильного" на "позитивный".

По классификации рейтингового агентства, долговые обязательства с рейтингом Caa считаются обязательствами очень низкого качества и подвержены очень высокому кредитному риску, - напомнили в агентстве.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, рейтинговое агентство Moody's Investors Service повысило кредитный рейтинг Украины на одну ступень, с Caa3 до Caa2.