Минфин предлагает каждый год повышать акциз на сигареты на 20%

При этом поднимать акцизы нужно не менее чем на 20%. Соответствующий законопроект правительство подготовило и предлагает рассмотреть Верховной Раде Украины.

Как сказано в обнародованном на сайте ведомства законопроекте, документ разработан для реализации соглашения об ассоциации между Украиной и Европейского союза.

В частности, в нем прописано увеличение ставок акцизного налога на табачные изделия в 2018 году на прогнозный индекс потребительских цен 8,1% и дополнительно на 20%, и далее ежегодно еще на 20% до момента, пока доля акцизного обязательства в средневзвешенной розничной цене на сигареты не составит 60%, а акциз в итоге должен составлять не менее 90 евро за тысячу сигарет.

При этом в 2017 году, согласно пояснительной записке, минимальное налоговое обязательство для сигарет в Украине составляет 21 евро за одну тысячу штук.

Таким образом, правительство предполагает до 1 января 2025 завершить соблюдение соответствующих требований директивы ЕС.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, народные депутаты предлагают с 1 января 2018 года поднять ставку акциза на табачные издения на 33%. Таким образом, ставка может вырасти до 592,59 гривен за тысячу штук при повышении адвалорной ставки с 12% до 20%. Соответствующий законопроект № 6683-1 зарегистрирован в парламенте 21 июля.