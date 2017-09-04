Инвестиционный климат Украины стремительно падает

Согласно поданой статистике, этот результат почти в два раза меньше, чем, например, было за 2016 год.

Однако инвестиции из внутреннего бюджета увеличились в три раза до 2 млрд 640 млн гривен. Из государственных средств местным властям было передано 2 млрд 232 млн гривен.

Количество финансов, потраченных на строительство жилья составило 13 млрд 500 млн гривен, что не 15 процентов больше, чем в предыдущем году.

Капитальные инвестиции за январь-июнь 2017 г. составил 155 млрд 85,1 млн грн, что на 30 процентов больше, чем за период 2016 года.

Весомую долю капитала (96 процентов) освоено в материальные активы, из них в здания и домостроительство - 41 процентов всех инвестиций.

В строительство машин, закупку оборудование и инвентаря, транспортных средств - 37,2 процентов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Американский агротрейдер Bunge решил инвестировать деньги в развитии Николаевского порта. Для этого он вложит не менее 30 млн. долларов.