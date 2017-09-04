Гройсман призвал Раду быть едиными в принятии реформ

Во вторник начинает работу очередная сессия украинского парламента. Я считаю, что эта сессия имеет чрезвычайно важную роль, для развития нашего государства.

Об этом в понедельник, 4 сентября, в своем обращении к депутатам отметил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

При этом глава правительства пояснил, что сейчас у всех есть шанс изменить Украину, поскольку определенные успехи уже имеются. В стране начался масштабный ремонта дорог и экономика стабилизировалась, но всего этого недостаточно. Мы не должны дать шанс тем, кто хочет дестабилизировать ситуацию в нашей стране, на результат.

Мы должны сегодня объединиться все вместе: президент, украинский парламент, правительство для того, чтобы принять важные решения, которые окончательно изменят нашу страну, - сказал Гройсман, добавив, что важность принятия пенсионной, образовательной реформ и реформу здравоохранения, а также ряда экономических законов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, как заявил глава парламента Андрей Парубий, открывая сегодня заседание согласительного совета руководителей фракций, комитетов и групп парламента, осенью в работе Верховной Рады Украины приоритетными будет принятие пяти реформ. Депутаты должны проголосовать образовательную, медицинскую, судебную и пенсионную реформы, а также реформировать парламент.