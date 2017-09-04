Государство не станет вмешиваться в рынок закупок сжиженного газа

Об этом передает пресс-служба министерства.

Согласно словам министра, его ведомство будет делать все возможное для того, чтобы сделать этот рынок максимально открытым и прозрачным, а вмешательство в него инородных бюрократических аппаратов минимизировать.

Заместитель Насалика Игорь Прокопов утверждает, что закупка сжиженного газа для украинского государства является стратегической целью. Насалик отмечает, что перед его министерством часто создают "искусственные" преграды.

Однако существует множество проблем с диверсификацией отрасли, реформирование и развитием газовой инфраструктуры, а также закупкой и поставками в Украину других нефтепродуктов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик завил, что четверть энергетического угля в Украине имеет импортное происхождение.