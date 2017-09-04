Елизавета II открыла самый высокий мост в Шотландии - ФОТО

Он находится в Шотландии, а общая длина моста, который тянется над заливом Ферт-оф-Форт к западу от Эдинбурга, составляет 2700 метров. Такая длина делает его самым длинным в мире трехопорным вантовым мостом.

При этом наиболее длинный из четырех его пролетов составляет 650 метров. Как пишет Reuters, королева в сопровождении супруга принца Филиппа и в присутствии первого министра Шотландии Николы Стерджен, перерезала символическую ленту.

При этом, по данным издания, строительство моста обошлось в 1,75 миллиардов долларов. Новый мост рассчитан на эксплуатацию в течение не менее 120 лет при нагрузке в 24 миллиона автомобилей в год. На строительство моста ушло 35 тонн стали и 150 тонн бетона.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, строительство Подольско-Воскресенского моста в Киеве возобновится уже в этом году. Прошли переговоры с немецкой стороной. Они пообещали привлечь инвесторов и немецких специалистов. Об этом в воскресенье, 19 марта, в эфире одного из украинских телеканалов заявил городской голова столицы Виталий Кличко.