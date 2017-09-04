Brent торгуется на уровне 52,50 долл. за баррель

В понедельник утром, 4 августа 2017 года, цена нефти североморской марки Brent поднялась выше отметки в 52 доллара за баррель.
Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов из рейтинга Bloomberg.
Таким образом, по состоянию на 07:52 по киевскому времени нефть Brent торговалась на отметке в 52,51 доллара за баррель.
Согласно недавно полученным сведениям, это на 0,34% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.
При этом цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 47,39 доллара за баррель, прибавив 0,21%.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в результате урагана "Харви" предложение нефти на рынке США уменьшилось на 15%. В частности, наибольшее снижение зафиксировано в Южном Техасе, где добывалось 1,4 млн барр./сутки сланцево нефти.