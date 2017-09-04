Сколько денег должны украинские граждане банкам?

По словам замглавы НБУ, на сегодня выдача кредитов особо не влияет на общий рост потребительской способности. Сологуб отметил, что такого повального ипотечного кредитования украинские банки уже не совершают.

Однако замглавы напомнил, что долги никуда не исчезли, но и выплатить украинским граждан из в связи со снижением покупательной способности граждан не так то и просто. А потому задолженности лягли "тяжким грузом" на счета различных банков.

Необходимо новые законы для реструктуризации долгов, которые правительство и по сей день не приняло. Таким образом, вопрос остается нерешенным, но кредитование обязано продолжается, иначе экономика застопорится на одном месте.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Украина в 2018 году должна вернуть Международному валютному фонду 1,4 миллионов долларов займа.