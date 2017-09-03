04:30 03.09.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Порошенко рассказал о выделении средств на Мемориал героев Украины

Средства на возведение Мемориала героев Украины в следующем году следует предусмотреть.

Порошенко рассказал о выделении средств на Мемориал героев Украины

Такое заявление сделал глава украинского государства Петр Порошенко. Согласно его словам -  в госбюджете-2018 следует предусмотреть выделение средств на возведение Мемориала героев Украины.

Порошенко убежден, что следует активизировать деятельность по почтению памяти украинских силовиков путем ускорения строительства Мемориала. Президент уже обращался к правительству по поводу выделения в госбюджете средств на это. Украинцы же поддержат образование такого Мемориала и вне бюджета – добавил президент.

Как сообщал УРА-Информ, Порошенко также подписал закон об амнистии бойцов АТО, которые совершили не особо тяжкие преступления.


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