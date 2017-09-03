Порошенко рассказал о выделении средств на Мемориал героев Украины

Такое заявление сделал глава украинского государства Петр Порошенко. Согласно его словам - в госбюджете-2018 следует предусмотреть выделение средств на возведение Мемориала героев Украины.

Порошенко убежден, что следует активизировать деятельность по почтению памяти украинских силовиков путем ускорения строительства Мемориала. Президент уже обращался к правительству по поводу выделения в госбюджете средств на это. Украинцы же поддержат образование такого Мемориала и вне бюджета – добавил президент.

Как сообщал УРА-Информ, Порошенко также подписал закон об амнистии бойцов АТО, которые совершили не особо тяжкие преступления.