Евросоюз выделит Украине следующие 600 млн евро в начале 2018

Соответствующие сведения он заявил в интервью "Українським новинам".

По словам Гитона, сроки - это сугубо технический вопрос. Поскольку может быть небольшая техническая задержка в несколько недель между принятием решения и непосредственной выплатой. Тем не менее, если обойдется без всяких казусов и проблем, транш будет предоставлен в самом начале следующего года, подчеркнул Гитон.

При этом предствитель ЕС в Украине отметил, что Европейский Союз ожидает выполнения Украиной всех условий, которые позволили бы ей получить этот транш, включая отмену запрета Верховной Радой на экспорт древесины.

"Мы все еще очень ждем, что все условия будут выполнены. Поскольку вопрос действительно является одним из условий соответствующего меморандума о взаимопонимании, мы надеемся на его решение в установленные сроки", - сказал он.

Добавим, что общая макроэкономическая помощь от ЕС в Украину с 2014 года составит примерно 2,81 млрд евро, что является самым большим объемом макроэкономической помощи, предоставленной ЕС любой стране.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Украине в 2018 году должна вернуть Международному валютному фонду 1,4 миллионов долларов займа. При этом за ближайшую "трехлетку" нужно перечислить обратно в Вашингтон более трех миллионов долларов.