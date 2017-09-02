Железнодорожные грузоперевозкив в Украине могут подорожать

Об этом сообщает сайт ведомства.

В частности, в текущем году предлагается сделать индексацию тарифов на грузоперевозки на 22,5% в пределах Украины.

Дополнительные поступления будут на уровне 2,788 миллиарда гривень. Это сделает возможным компенсировать 12,3% от общей суммы капитальных инвестиций.

Оставшиеся средства пойдут на приобритение около 3000 грузовых вагонов и более 500 полувагонов.

Отмечается также, что замечания и предложения к данному проекту приказа принимаются в течение месяца от заинтересованных юридических и физических лиц в письменном и электронном виде

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