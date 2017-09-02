Железнодорожные грузоперевозкив в Украине могут подорожать

Министерство инфраструктуры намерено повысить тарифы на железнодорожные грузовые перевозки внутри страны на 22,5% с 1 октября 2017 года.
Об этом сообщает сайт ведомства.
В частности, в текущем году предлагается сделать индексацию тарифов на грузоперевозки на 22,5% в пределах Украины.
Дополнительные поступления будут на уровне 2,788 миллиарда гривень. Это сделает возможным компенсировать 12,3% от общей суммы капитальных инвестиций.
Оставшиеся средства пойдут на приобритение около 3000 грузовых вагонов и более 500 полувагонов.
Отмечается также, что замечания и предложения к данному проекту приказа принимаются в течение месяца от заинтересованных юридических и физических лиц в письменном и электронном виде
Как сообщал ранее УРА-Информ, Россия нарушает украинские морские границы Правительство России введет новые запреты, ограничивающие пересечение Керченского пролива габаритным морским судам в этом году.