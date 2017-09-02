Правительство Украины ожидает уменьшения количества получателей субсидий

Про это недавно заявил Ю. Грымчак – замминистра, который занимается вопросами оккупированных территорий. Согласно его словам – в стране хотели бы выйти на уровень, при котором субсидия была бы необходима как можно меньшему числу граждан. Это – нормально, потому что граждане должны больше зарабатывать.

А решения же украинского правительства сейчас направлены на то, чтоб граждане искали работу и получали больше. А так как в среднем зарплата по стране равна 7500 гривен, о вс не столь плохо – сказал Грымчак.

Как сообщал УРА-Информ, ранее А. Рева заверил всех, что средств на субсидии хватит.