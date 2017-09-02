19:52 02.09.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Правительство Украины ожидает уменьшения количества получателей субсидий

Правительство нашей страны рассчитывает на то, что скоро субсидии будут давать меньшему количеству жителей Украины. 

Правительство Украины ожидает уменьшения количества получателей субсидий

Про это недавно заявил Ю. Грымчак – замминистра, который занимается вопросами оккупированных территорий. Согласно его словам – в стране хотели бы выйти на уровень, при котором субсидия была бы необходима как можно меньшему числу граждан. Это – нормально, потому что граждане должны больше зарабатывать.

А решения же украинского правительства сейчас направлены на то, чтоб граждане искали работу и получали больше. А так как в среднем зарплата по стране равна 7500 гривен, о вс не столь плохо – сказал Грымчак.

Как сообщал УРА-Информ, ранее А. Рева заверил всех, что средств на субсидии хватит.


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