На украинских железных дорогах появятся новые скоростные поезда

Согласно словам чиновника, сотрудники компании продолжают работу над закупкой новых вагонов, ремонтов старых поездов и составов, а также разработке новых программ по обслуживанию и обучению персонала.



Кравцов уверяет, что скоростные экспресс-поезда пользуются большой поддержкой пассажиров, так как пользование именно этим транспортом позволяет сэкономить время и увеличить удобство поездки. Чиновник утверждает, что уже к началу 2018 года правительство, совместно с украинским парламентом примет новую программу проведение закупочных тендеров.



Начальник МИУ Владимир Омелян отмечает, что ежегодно предприятие теряет миллионы долларов и наносит огромные убытки государству. И это еще не считая постоянных коррупционных схем, с которыми приходиться бороться его ведомству.



Напомним, что должность главного железнодорожника страны ранее покинул поляк Войцех Балчун, которого обвиняли в некомпетентности в управлении предприятием. В результате чего на иностранца постоянно сыпались упреки со стороны Омеляна.



Назначение главы "Укразализныци" планируют осуществить уже этой осенью.



Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно НАБУ сообщило бывшему заместителю главы "Укрзализныци", директору одного из департаментов и заместителю директора одного из филиалов о подозрении в коррупции.