13:20 02.09.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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На украинских железных дорогах появятся новые скоростные поезда

Временно исполняющий обязанности главы ГП "Укразализныця" Евгений Кравцов намерен выделить средства на закупку новых скоростных составов. Об этом передает пресс-службы компании.

На украинских железных дорогах появятся новые скоростные поезда

Согласно словам чиновника, сотрудники компании продолжают работу над закупкой новых вагонов, ремонтов старых поездов и составов, а также разработке новых программ по обслуживанию и обучению персонала.

Кравцов уверяет, что скоростные экспресс-поезда пользуются большой поддержкой пассажиров, так как пользование именно этим транспортом позволяет сэкономить время и увеличить удобство поездки. Чиновник утверждает, что уже к началу 2018 года правительство, совместно с украинским парламентом примет новую программу проведение закупочных тендеров.

Начальник МИУ Владимир Омелян отмечает, что ежегодно предприятие теряет миллионы долларов и наносит огромные убытки государству. И это еще не считая постоянных коррупционных схем, с которыми приходиться бороться его ведомству.

Напомним, что должность главного железнодорожника страны ранее покинул поляк Войцех Балчун, которого обвиняли в некомпетентности в управлении предприятием. В результате чего на иностранца постоянно сыпались упреки со стороны Омеляна.

Назначение главы "Укразализныци" планируют осуществить уже этой осенью.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно НАБУ сообщило бывшему заместителю главы "Укрзализныци", директору одного из департаментов и заместителю директора одного из филиалов о подозрении в коррупции.


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