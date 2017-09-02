Аграрии Украины приступили к посеву озимых

Так, стартовал посев озимых специально под урожай 2018 г. Такие данные распространили недавно в Минагрополитики страны. Согласно данным Министерства – состоянием на первое сентября уже было посеяно 11,8 миллиона гектаров озимых. При этом планируется под урожай посеять 7,2 миллиона гектаров озимых.

В частности, уже было посеяно озимой пшеницы 10,7 тысяч гектарв - при прогнозе в 6,1 миллиона гектаров, а также посеяно ржи - 0,6 тысячи гектаров (прогноз посева при этом - 161 тыс. га), а также посеян ячмень - 0,5 тысячи гектаров.

Как сообщал УРА-Информ, заморозки в Украине серьезно навредили урожаю.