введены ограничения на продажу иностранной валюты в "Приват24"

С первого сентября продать иностранную валюту в онлайн сервисе можно будет только с 10-00 до 16-00. Об этом передает пресс-служба банка.
Как выясняется, безналичные валютно-обменные операции теперь можно будет совершить исключительно через Межбанковский валютный рынок.
Постановлением НБУ № 281 от 10.08.2005 начнет действовать с некими поправками уже этой осенью.
Руководитель сети пресс-офисов "ПриватБанка" Инна Музычук утверждает, что такие меры как для физических, так и для юридических лиц являются временными.
На данный момент ПАО "ПриватБанк" занимается разработкой нового интерфейса и программы для купли\продаже валюты в режиме онлайн. Нововведение планируют протестировать по состоянию его адекватной готовности.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно председатель правления ПАО КБ "ПриватБанк" Александр Шлапак подал заявление об увольнении.