16:23 01.09.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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введены ограничения на продажу иностранной валюты в "Приват24"

С первого сентября продать иностранную валюту в онлайн сервисе можно будет только с 10-00 до 16-00. Об этом передает пресс-служба банка.
 

введены ограничения на продажу иностранной валюты в

Как выясняется, безналичные валютно-обменные операции теперь можно будет совершить исключительно через Межбанковский валютный рынок.

Постановлением НБУ № 281 от 10.08.2005 начнет действовать с некими поправками уже этой осенью.

Руководитель сети пресс-офисов "ПриватБанка" Инна Музычук утверждает, что такие меры как для физических, так и для юридических лиц являются временными.

На данный момент ПАО "ПриватБанк" занимается разработкой нового интерфейса и программы для купли\продаже валюты в режиме онлайн. Нововведение планируют протестировать по состоянию его адекватной готовности.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно председатель правления ПАО КБ "ПриватБанк" Александр Шлапак подал заявление об увольнении.


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