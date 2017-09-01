введены ограничения на продажу иностранной валюты в "Приват24"

Как выясняется, безналичные валютно-обменные операции теперь можно будет совершить исключительно через Межбанковский валютный рынок.

Постановлением НБУ № 281 от 10.08.2005 начнет действовать с некими поправками уже этой осенью.

Руководитель сети пресс-офисов "ПриватБанка" Инна Музычук утверждает, что такие меры как для физических, так и для юридических лиц являются временными.

На данный момент ПАО "ПриватБанк" занимается разработкой нового интерфейса и программы для купли\продаже валюты в режиме онлайн. Нововведение планируют протестировать по состоянию его адекватной готовности.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно председатель правления ПАО КБ "ПриватБанк" Александр Шлапак подал заявление об увольнении.