Украина один из лидеров по экспорту товаров в ЕС

За два квартала 2017 украинский экспорт в страны Европейского Союза подрос почти на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом сообщила заместитель министра экономического развития и торговли, торговый представитель Украины Наталья Никольская.
Экспортировать товары в ЕС имеют право уже более 300 предприятий. Больше всего европейцев интересуют продовольственными товари, таки как казеин, мороженое, мед, кукуруза, подсолнечное масло и другие.
Согласно ее словам, наиболее интересным примером успешной переориентации на другие рынки является украинское мороженое.
Украина всегда ориентировалась на российский рынок, но с момента вступления в силу зоны свободной торговли с ЕС. Кстати, более 16 предприятий, производящих молочную продукцию, получили сертификацию для того, чтобы свою продукцию экспортировать на рынок ЕС.
Напоследок министр добавила, что одним из лидеров роста экспорта в ЕС также деревообрабатывающая промышленность, в частности продукция мебельной отрасли.
Как сообщал ранее УРА-Информ, экспорт украинской продукции на рынок Канады в первом полугодии 2017 года составил 22,7 млн долларов, что на 76,3% больше чем за аналогичный период 2016 года. По словам министра, украинский бизнес уже начал осуществлять пробные поставки своей продукции в Канаду.