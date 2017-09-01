18:13 01.09.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина из-за АЧС терпит миллиардные убытки

На данный момент Украиной не ведется нормальная работа в области депопуляции диких свиней.

Украина из-за АЧС терпит миллиардные убытки

Так, в нашей стране сейчас вспышки АЧС уже успели нанести более миллиарда гривен убытков. Такие данные распространила пресс-служба Ассоциации украинских животноводов.

Тут речь прежде всего идет про неэффективные государственные мероприятия по преодолению указанной тяжелой эпидемии, которые уже стоили стране сотен тысяч поголовья и примерно миллиарда гривен убытков, а также - потери доступа на международные рынки и роста цены на свинину – также сказано в сообщении. В ассоциации также отметили, что нашей страной сейчас не ведется достаточная работа по депопуляции диких свиней.

Как сообщал УРА-Информ, новая вспышка АЧС зафиксирована на Киевщине.


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