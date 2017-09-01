15:25 01.09.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Убытки от хищений в "Укрзализныце" составили 13 млн гривен

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) подала обвинительный иск в Соломенский районный суд о деле расхищений государственного имущества "Укразализныци".

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Об этом передает пресс-служба САП.

Согласно информации ведомства, обнаружено факт сговора группы лиц ГП "Управление промышленных предприятий Укрзализныци". 

Сообщается, что преступники создавали фейковы предприятия для участия в "черных" тендерах, где незаконным путем пытались получить победу в торгах.

Начиная с 2015 года железнодорожное предприятие не досчиталось 13 млн гривен, не учитывая задолженности по выплате сотрудникам транспортной службы.

Напомним, что ранее Войцех Балчун оставил пост главы "Укрзализныци". В адрес польского руководителя звучали серьезные обвинения со стороны МИУ и его начальника Владимира Омеляна.

Как сообщалось в "УРА-Информ", что Гройсман настаивает на том, чтобы новое руководство "Укрзализныци" разобралось в системе, по которой до сегодняшнего дня распределялись грузовые вагоны.


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