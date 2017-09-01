Цена нефти Brent поднялась выше 52 долларов за баррель

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов из рейтинга Bloomberg.

Таким образом, по состоянию на 08:04 по киевскому времени нефть Brent торговалась на отметке в 52,73 доллара за баррель.

В свою очередь это на 0,08% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

При этом цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 46,92 доллара за баррель, потеряв 0,66%.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в результате урагана "Харви" предложение нефти на рынке США уменьшилось на 15%. В частности, наибольшее снижение зафиксировано в Южном Техасе, где добывалось 1,4 млн барр./сутки сланцевой нефти.