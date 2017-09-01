США хотят недопустить контроля "Роснефти" в Citgo

Администрация Дональда Трампа рассматривает вариант блокировать сделку по получении "Роснефтью" контроля над Citgo Petroleum.
Об этом сообщает The Wall Street Journal.
В ноябре 2016 года "Роснефть" выдала венесуэльской Petrуleos de Venezuela кредит на сумму 1,5 миллиарда долларов.
В качестве обеспечения по кредиту, были получены в залог половина акций американского подразделения компании – Citgo Petroleum.
В конце августа 2017 года Дональд Трамп подписал указ по ужесточению санкций против Венесуэлы, запретив американским финансовым институтам проводить операции с долговыми обязательствами и ценными бумагами Венесуэлы и Petrуleos de Venezuela.
Скорее всего, это приведет к закрытию Citgo Petroleum.
В таком случае "Роснефть" получает полный контроль над компанией. По этому поводу власти США готовы к решительным мерам против российской "экспансии" на американском рынке.
Как сообщал ранее УРА-Информ, в результат урагана "Харви" предложение нефти на рынке США уменьшилось на 15%. Производство восстановят в течение нескольких недель.