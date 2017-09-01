12:31 01.09.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Прокуратура раскрыла несколько рейдерских схем

Полиция и прокуратура Житомирской области задержали группу лиц, которая занималась незаконным завладением государственных предприятий.
 

Прокуратура раскрыла несколько рейдерских схем

Об этом передает Департамент защиты экономики Национальной полиции.

Согласно материалам ведомства, арестована группа злоумышленников, которые занимались подделкой документов и прочьих официальных бумаг с целью захвата корпоративных предприятий.

Во время обыска правоохранителями офисов мошенников было обнаружено 40 поддельных печатей и множество флэшок с "конфиденциальной" информацией. Была изъята вся документация преступников, протоколы, формуляры подписей, а также поддельные "корочки".

По даному делу заведено уголовное производство. Всем задержанным грозят сроки лишения свободы более 10 лет.

Как сообщалось в "УРА-Информ", что явление  рейдерства в украинском аграрном секторе приобрело массовый характер. Из-за этого страдают не только мелкие пользователи земли, но и средние агропроизводства.


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