Прокуратура раскрыла несколько рейдерских схем

Об этом передает Департамент защиты экономики Национальной полиции.

Согласно материалам ведомства, арестована группа злоумышленников, которые занимались подделкой документов и прочьих официальных бумаг с целью захвата корпоративных предприятий.

Во время обыска правоохранителями офисов мошенников было обнаружено 40 поддельных печатей и множество флэшок с "конфиденциальной" информацией. Была изъята вся документация преступников, протоколы, формуляры подписей, а также поддельные "корочки".

По даному делу заведено уголовное производство. Всем задержанным грозят сроки лишения свободы более 10 лет.

Как сообщалось в "УРА-Информ", что явление рейдерства в украинском аграрном секторе приобрело массовый характер. Из-за этого страдают не только мелкие пользователи земли, но и средние агропроизводства.