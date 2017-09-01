04:00 01.09.2017 | Экономика | Новости
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Основатель Zara возглавил рейтинг самых богатых людей в мире

Основатель сети магазинов Zara Амансио Ортега снова занял первое место в списке богатейших людей мира онлайн-рейтинга журнала Forbes.

Основатель Zara возглавил рейтинг самых богатых людей в мире

За сутки состояние бизнесмена выросло на 3,9 миллиарда долларов, до 79,7 миллиарда. В чаности, это случилось благодаря росту капитализации принадлежащей ему компании Inditex.

 

Примечательно, что Ортега даже вытеснил на второе место основателя Microsoft Билла Гейтса. Таким образом, он занимает вторую строчку с 84,9 млрд долларов. На третьем месте расположился создатель онлайн-ритейлера Amazon Джефф Безос, состояние которого достигает $82.5 млрд. 

В данный момент состояние испанского бизнесмена оценивается в 85 млрд долларов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", богатейший человек в мире и основатель компании Microsoft  Билл Гейтс сделал свое самое крупное пожертвование на благотворительные цели с 2000 года. Так, 61-летний миллиардер отдал акции своей компании на сумму 4,6 млрд долларов.


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