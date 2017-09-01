14:39 01.09.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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НКРЭКУ подняло плату за электроэнергию для "Укргидроэнерго" на 74 %

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) подняла уровень платы за потребление "Укргидроэнерго" электроэнергии на 74,4% - до 37,84 копейки/кВт-ч.

НКРЭКУ подняло плату за электроэнергию для

Соответствующее решение было принято на очередном заседании НКРЭКУ.

Также, НКРЭКУ пересмотрела цену за рабочую мощность: на третий квартал 2017 года - 190,7 тысячи гривень за 1 МВт; на четвертый квартал – 185,3 тысячи гривень за 1 МВт.

Таким образом средний тариф для "Укргидроэнерго" за год будет составлять 65,6 копейки/кВт. При этом Нацкомиссия определила мощность отпуска электрической энергии компанией в 2017 году на уровне 10,309 миллиарда кВт-ч.

На этом же заседании Нацкомиссия увеличила размер инвестиционной программы компании на 2017 год на 29,5% - до 4,973 миллиарда гривень.

Как сообщал ранее УРА-Информ, в Украине только пять государственных компаний являются прибыльными. К примеру "Нафтогаз", АМПУ, "Укрэнерго", "Укргидроэнерго" и "КБ "Южный"  работают в плюс.


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