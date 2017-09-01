НКРЭКУ подняло плату за электроэнергию для "Укргидроэнерго" на 74 %

Соответствующее решение было принято на очередном заседании НКРЭКУ.

Также, НКРЭКУ пересмотрела цену за рабочую мощность: на третий квартал 2017 года - 190,7 тысячи гривень за 1 МВт; на четвертый квартал – 185,3 тысячи гривень за 1 МВт.

Таким образом средний тариф для "Укргидроэнерго" за год будет составлять 65,6 копейки/кВт. При этом Нацкомиссия определила мощность отпуска электрической энергии компанией в 2017 году на уровне 10,309 миллиарда кВт-ч.

На этом же заседании Нацкомиссия увеличила размер инвестиционной программы компании на 2017 год на 29,5% - до 4,973 миллиарда гривень.

Как сообщал ранее УРА-Информ, в Украине только пять государственных компаний являются прибыльными. К примеру "Нафтогаз", АМПУ, "Укрэнерго", "Укргидроэнерго" и "КБ "Южный" работают в плюс.