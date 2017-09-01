Нацбанк на пятницу вновь ослабил гривну

100 долл - 2569,3957 грн;

100 евро - 3038,3104 грн;

10 российских рублей - 4,3887 грн.

При этом регулятор установил на 1 сентября следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1083.610194;

Серебро - 14.324217;

Платина - 816.992922;

Палладий - 773.210715.

Напомним, Национальный банк Украины установил на четверг, 31 августа, 2017 года официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2557,9541 грн;

100 евро - 3048,0581 грн;

10 российских рублей - 4,3554 грн.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк 4 августа 2017 года, принял решение сохранить учетную ставку на прежнем уровне в 12,5%. Соответствующее решение правления НБУ утвердило постановлением от 3 августа 2017 №493-рш "О размере учетной ставки".