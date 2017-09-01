06:00 01.09.2017 | Экономика | Новости
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HSBC и Barclays обьеденились для создания межбанковской криптовалюты

Крупнейшие в мире банки создали проект, направленного на упрощение взаиморасчетов для центральных банков.

HSBC и Barclays обьеденились для создания межбанковской криптовалюты

Об этом сообщает Businessinsider.

Названный Utility Settlement Coin (USC) «монета для расчетов коммунальных услуг», проект призван помочь подготовить путь к криптовым валютам центрального банка, упростив для глобальных банков проведение самых разных транзакций друг с другом с использованием активов с обеспечением.

Работа над следующим этапом проекта — последним перед реализацией в реальном времени — будет состоять из шести участников, представленных сегодня, Barclays, CIBC, Credit Suisse, HSBC, MUFG и State Street, работающих наряду с финансовыми институтами UBS, BNY Mellon, Deutsche Bank, Santander, NEX и Clearmatics.

Как сообщал ранее УРА-Информрынок криптовалют в мире достиг 160 млрд. долларов Последний рост курса находящихся в обороте криптовалют (эфир и биткоин), повысил их общую стоимость до рекордных 160 млрд. долларов.


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