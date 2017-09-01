Доллар в обменниках в пятницу вырос до 25,83 гривен

Наличный евро набрал четыре копейки. Таким образом сегодня доллар продается по 25,83 гривен, а евро можно купить по 30,74 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,40-25,72, продажи 25,75 - 25,90 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 25,5428, продажи - 25,8259 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 29,70-30,36, продажи - 30,55-31,40 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 30,1390, продажи - 30,7431 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 3,450-4,400, продажи - 4,320-4,800 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,037, продажи - 4,471 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в четверг, 31 августа, наличный доллар повысился на семь копеек. Наличный евро потерял пять копеек. Таким образом вчера, доллар продавался по 25,73 гривен, а евро можно было купить по 30,70 гривен.