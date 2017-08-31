В Украине вырос дефицит внешней торговли

Об этом сообщает Национальный банк Украины.

Отмечается, что дефицит внешней торговли товарами за январь-июль по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года вырос на 31,2% – до 4,259 миллиарда долларов.

При этом профицит внешней торговли услугами вырос в 1,8 раза – до 1,072 миллиарда долларов.

Кстати, по данным НБУ, в июле внешнеторговый дефицит составил 900 миллионов долларов, дефицит торговли товарами – 1,082 миллиарда долларов, профицит торговли услугами – 182 миллионов долларов.

Как сообщал ранее УРА-Информ, в июле текущего года дефицит текущего счета платежного баланса Украины вырос до 594 миллионов долларов. По итогам первого квартала 2017 года (январь-июль) дефицит текущего счета составил 2, 2 миллиардов долларов, что на 0,8 миллиардов долларов превышает показатель соответствующего периода прошлого года.